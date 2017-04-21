Kaçırılan 26 Katarlı avcı serbest bırakıldı

Irak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Vahab et-Taii yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2015'te kaçırılan 26 Katarlı avcının teslim alındığını belirtti.

Taii, halihazırda Katar vatandaşlarının pasaport ve diğer resmi evraklarının incelendiğini, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu kişileri Katar'ın Bağdat Büyükelçiliğine teslim edeceklerini kaydetti.

Avlanmak amacıyla 16 Aralık 2015'te Irak'a gelen 26 Katar vatandaşı, ülkenin güneyindeki Musenne (Semava) vilayetinde kaçırılmıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi geçen hafta düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinerek, "Bunlar Irak'a dönemin İçişleri Bakanının bilgisi dahilinde verilen resmi vizeyle geldiler. İçişleri Bakanlığının onların güvenliğini sağlaması gerekiyordu ancak maalesef kaçırıldılar. Serbest bırakılmaları için başta Katar olmak üzere tüm ülkelerden yardım istedik. Bu yöndeki çabalarımız sürüyor. Kaçırılmaları tüm Iraklılara kötülüktür." demişti.