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KADEM’den de Kerime’ye destek

İstanbul Kadıköy'de geçen hafta Bostancı Metrosu'nda asansör beklerken başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan Kerime P.'ye bir destek de KADEM'den (Kadın ve Demokrasi Vakfı) geldi.

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 Dernek, kıyafet seçimi nedeniyle Atınç Manap tarafından hakarete uğrayan Kerime P.'nin yanında olduklarını söyledi. KADEM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İşe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği kıyafet seçimi nedeniyle Atınç Manap tarafından saldırıya uğrayan Kerime P.'nin kişisel hak ve özgürlükleri hiçe sayılmıştır. Kerime Hanım'ın yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı kendisine geçmiş olsun diyor, bu ve benzeri insan hakları ihlallerine karşı da sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."

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