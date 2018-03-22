KADEM’den de Kerime’ye destek

Dernek, kıyafet seçimi nedeniyle Atınç Manap tarafından hakarete uğrayan Kerime P.'nin yanında olduklarını söyledi. KADEM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İşe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği kıyafet seçimi nedeniyle Atınç Manap tarafından saldırıya uğrayan Kerime P.'nin kişisel hak ve özgürlükleri hiçe sayılmıştır. Kerime Hanım'ın yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı kendisine geçmiş olsun diyor, bu ve benzeri insan hakları ihlallerine karşı da sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."