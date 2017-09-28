KADEM'den Müftü Yazıcı hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen dernek üyeleri adına, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yılmaz, Gölcük Müftüsü Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana..." cümlesiyle dehşete düştüklerini ve başörtüsü kullanmayan kadınlara yönelik aşağılayıcı ifade içeren paylaşımın son derece hadsiz olduğunu söyledi.

'FİKİR AYRILIKLARI VE ÇATIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİR'

Yazıcı'nın paylaşımını kısa bir süre sonra silmiş olmasının, toplum nezdinde yarattığı infiali ortadan kaldırmayacağını anlatan Yılmaz, "Mehmet Yazıcı, anayasamızda milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen bir kurum olarak tanımlanmış olan Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Dolayısıyla paylaşım ve değerlendirmeleri, kamuoyu nezdinde etki uyandırabilecek bir konumda bulunan Yazıcı'nın kurumunun değerlerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bulunduğu pozisyona rağmen yaptığı bu paylaşım, toplum nezdinde yeni fikir ayrılıkları ve çatışmaların fitilini ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, söz konusu paylaşımın hukuka uygun olmadığını ve başörtüsü kullanmayan kadınların yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine yönelik bir müdahale niteliği taşıdığını savunarak, "Şahsım ve KADEM adına bugün burada, kadının insan haklarını korumak ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Mehmet Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, derneği adına Mehmet Yazıcı hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Yazıcı'nın "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yargılanıp cezalandırılması talep edildi.