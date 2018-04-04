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Kadıköy'de asayiş uygulaması: Sopa, bıçak ve demir çubuklar bulundu

Kadıköy'de belirlenen noktalarda, araçlara ve şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulaması yapılıyor.

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Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği asayiş uygulamasına, emniyete bağlı tüm şubelerden polisler destek veriyor.

Şüpheli görülen araçların tek tek durdurularak arandığı uygulama kapsamında, trafik kontrolleri ile şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçların bazılarının bagaj ile iç kısımlarında sopa, bıçak ve demir çubuklar bulundu.

Uygulama geçe geç saatlere kadar sürecek.

 

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