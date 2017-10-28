Kadıköy'de kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü
İstanbul Kadıköy'de aracın içindeki bir kadın kimliği belirsiz kişi tarafından silahla öldürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, cinayeti işleyen şahıs kayıplara karıştı.
- İHA
Kadıköy Merdivenköy'de bugün öğle saatlerinde sokakta bulunan vatandaşlar silah sesi duydu. Hemen sesin geldiği yere yönelen vatandaşlar, bir araç içinde direksiyon başında kanlar içinde bir kadının olduğunu fark etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine gelerek silahla vurulan kadına müdahale etti. Kadın, yapılan tüm müdahalelere olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü şahitleri ise, "İki el silah sesi duyduk. Kadın öldürülmüş. Bir adam kaçıyordu" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.