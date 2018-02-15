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Kadıköy'de otomobil park halindeki otobüse çarptı: 2 yaralı

Kadıköy'de park halindeki otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Sahil Yolu Kartal yönünde seyreden Ömer E'nin kullandığı 34 HL 643 plakalı otomobil, Bostancı İDO İskelesi önünde park halindeki 34 EZK 53 plakalı özel halk otobüsüne arkasından çarptı. Kazada, emniyet kemeri takmadıkları öne sürülen sürücü Ömer E. ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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