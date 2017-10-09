Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına yol açan kişiye hapis istemi

Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına yol açtığı iddia edilen şüpheli hakkında "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından toplamda 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016'da Avrupa Yakası'ndan gelen metrobüsün, Acıbadem durağında yoldan çıkarak kaza yaptığı olaya ilişkin metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırdığı iddia edilen şüpheli Murat A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 kişi müşteki olarak yer aldı. Şüphelinin eylemiyle müştekilerin arabalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamu hizmeti veren metrobüse zarar verdiği belirtilen iddianamede, bu nedenle şüphelinin her müştekiye karşı "mala zarar verme" suçundan, İBB'ye karşı da "kamu malına zarar verme" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

İddianamede bu kapsamda şüpheli Murat A'nın "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Murat A.'nın yargılanmasına başlanacak.