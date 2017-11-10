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Kadıköy’de silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul’da Bostancı sahil yolunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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 Edinilen ilk bilgilere göre, Kadıköy Bostancı Sahil yolunda bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. 

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