Kadıköy'de standa saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Kadıköy'de bir grup tarafından açılan eğitimle ilgili standa saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Kadıköy, Kalkedon Meydanı'nda "Bilim Dışı Müfredatı Durduralım" çağrısıyla stant açan gruba, buradan geçen 4 kişi tarafından saldırıda bulunuldu. Sopalarla saldıran şahıslar, standı dağıttı.
Olaya müdahale eden ekipler, madde bağımlısı oldukları belirtilen B.T, M.A, B.T. ve U.S'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler polis merkezine götürüldü.
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