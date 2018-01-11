Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kadıköy’de vakıf binasında korkutan yangın

Kadıköy'de, vakıf binası olarak kullanılan 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre yangın, Kadıköy Bostancı Mahallesi Taşlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı'nın bulunduğu 3 katlı ahşap binada saat 19.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yapının ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. İçeride bulunanlar dışarı çıkarılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kadıköy, Erenköy, Maltepe, Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle itfaiye ekipleri, polis eşliğinde ters yönden olay yerine gelmek zorunda kalırken can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Demircan ve Bakan Fakıbaba denize kalkan yavrusu bıraktı

Bakan Demircan ve Bakan Fakıbaba denize kalkan yavrusu bıraktı

Yeni Ordu stadında sona doğru!

Yeni Ordu stadında sona doğru!

O kareleri bakın nasıl çekmişler?

O kareleri bakın nasıl çekmişler?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında yeni karar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA