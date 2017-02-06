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Kadın çantalarını kapkaç yapan 4 kişi yakalandı

Sacaktepe'de, sahte plakalı otomobille 5 ayrı kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

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Sancaktepe İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde, otomobil ile yaklaştıkları bir kadının çantasını kapkaç yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 19 adet extacy hap ele geçirilen otomobile siyah bant çekilerek farklı plaka takıldığı belirlendi. 

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan O.A.(24), İ.A.(20), yaşları 18'den küçük olan E.N.S. ve F.K.'nın benzer şekilde Çekmeköy ve Ümraniye'de 4 ayrı kadının daha çantalarını kapkaç yaparak çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gösterdikleri ormanlaık alanda ise, kadınlardan çalınan çantalar bulundu. Sattıkları, kadınlara ait cep telefonlarına ise el konularak sahiplerine teslim edildi.  

 

 

 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden O.A ile İ.A. tutuklanırken yaşları küçük olan E.N.s ve F.K. serbest bırakıldı.

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