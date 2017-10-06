Kadın meclis üyesine hakaretler savuran CHP’li başkanın imdadına kadın dernekleri yetişti

Çanakkale'de toplanan kadın göstericiler, kadınlara hakaret ederek ağır ithamlarda bulunan CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a, “En büyük başkan bizim başkan” diyerek seslendiği görüldü.

Belediye meclisinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kadına karşı şiddeti ve CHP’nin belediye meclis yönetimlerinin kendi iktidarlarında nasıl savrulduğunu göstermesi açısından bu olayı büyük bir talihsizlik olarak nitelendirmişti.

Turan, Çanakkale Milletvekili Aynan Gider ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a 1 TL'lik tazminat davası açacaklarını söyledi.

Öte yandan CHP yönetiminin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan için özür dileyerek inceleme başlattığı bildirildi.