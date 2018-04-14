Kadın memurlara müjdeli haber verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
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