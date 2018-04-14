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Kadın memurlara müjdeli haber verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınları sevindirecek düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre kadın memurlar çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi. 

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