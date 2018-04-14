Kadın memurlara müjdeli haber verildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınları sevindirecek düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre kadın memurlar çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek.