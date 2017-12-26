Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kadın ve çocuğu ısıran eşek kuduz çıkınca köy karantinaya altına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, 'Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir eşşeğin bir kadın ve bir çocuğu ısırması üzerine köylüler durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Alitaş köyünde kuduz şüphesi bulunan bir eşek, ekipler tarafından kafası kesilerek Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan tetkikler sonucunda eşeğin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine, Alitaş köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
 
İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, şöyle dedi:
 
"Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.
 
Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundukları Alitaş köyünde halkı kuduz belirtileri konusunda uyararak, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hemen yetkili birimlere başvurmalarını istedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA