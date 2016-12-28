Kadına koruma erkeğe eğitim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” açıklandı. Bakanlıkça ilk olarak erkeklere yönelik farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla da çalışmalar yürütülecek.Bu kapsamda, tüm yaş grubundan erkeklere adına yönelik şiddette rol oynayan cinsiyetçi dil, toplumsal cinsiyet rolleri, davranışlar, “erkeklik” fikri, değerler eğitimi gibi konularda bilgilendirici faaliyetler ve sertifika programları düzenlenecek.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tüm illerde yaygınlaştırılacak, kapasiteleri ve hizmetlerin standardizasyonu geliştirilecek. Can güvenliği riski yüksek kadınlar için ihtisaslaşmış konukevleri açılacak veya mevcut konukevleri dönüştürülecek. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla model oluşturulacak.

MÜLTECİLERİ KAPSIYOR

Eylem planında ilk defa Türkiye’ye sığınan savaş mağduru mülteci kadınlara da destek sağlanacak. Şiddet ve istismara maruz kalan veya kalma riski olan mülteci ve sığınmacı kadın ile çocukların, sunulan hizmetlere erişimlerinin önündeki yasal ve idari engeller kaldırılacak. Sığınmacılara yönelik rehabilitasyon ile psikososyal destek sistemleri oluşturulacak, kamp dışında yaşayanların da bu hizmetlere erişimi sağlanacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Erken yaşta veya zorla evlendirmelerin önlenmesine dair ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar yürütücek olan Bakanlık, kız çocuklarının 12 yıl kesintisiz eğitim almalarının sağlanması ve okul terklerinin engellenmesine yönelik destek programları oluşturacak. Şiddet öyküsü olan çocukların tespit edilmesi ve bu çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla, okul sosyal hizmet sistemi kurulması planlanıyor.