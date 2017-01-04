Kadınların arazi kavgasında kan aktı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.
- İHA
Olay, ilçeye bağlı İmranlar Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.K. (66) ile komşusu F.K. (58) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.K. eline geçirdiği bıçakla D.K.’yı iki yerinden yaraladı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan D.K.’nın hayati tehlikesi bulunmazken, F.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.