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Kadınların arazi kavgasında kan aktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.

  • İHA
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Olay, ilçeye bağlı İmranlar Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.K. (66) ile komşusu F.K. (58) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.K. eline geçirdiği bıçakla D.K.’yı iki yerinden yaraladı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan D.K.’nın hayati tehlikesi bulunmazken, F.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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