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Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe FETÖ'den tutuklandı

FETÖ operasyonu kapsamında göz altına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe Tokat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

  • DHA
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TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kayseri'de 14 gün önce gözaltına alınarak Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, emniyetteki sorgusunun ardından bugün saat 20.00'de adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kadir Güntepe, tutuklandı. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan Kadir Güntepe etrafa bağırarak slogan attı. Güntepe, Çamlıbel Cezaevine gönderildi.

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