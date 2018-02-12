Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
- İHA
Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam’ın ünlü ismi Kadir İnanır, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bekletildiği öğrenildi.
Konu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
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