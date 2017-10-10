Kadir Küçüköner kimdir? Cumhuriyet Savcısına Silahlı saldırı son dakika
Kadir Küçüköner kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner son dakika gelişmelerini sizler için derledik. Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye götürüldü. Kadir Küçüköner son sağlık durumu ile ilgili bilgileri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Kadir Küçüöner kimdir son sağlık durumu merak ediliyor. Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner son dakika gelişmelerini sizler için derledik. Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Kadir Küçüköner Antalya son dakika gelişmeleirni haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. DHA'nın haberine göre; Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye sevk edildi.
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