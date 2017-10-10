Kadir Küçüköner kimdir? Cumhuriyet Savcısına Silahlı saldırı son dakika Kadir Küçüköner kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner son dakika gelişmelerini sizler için derledik. Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye götürüldü. Kadir Küçüköner son sağlık durumu ile ilgili bilgileri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.