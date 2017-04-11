Kadir Topbaş’tan Üsküdar’a metro müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yakın zamanda yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Üsküdar Belediyesi yeni Hizmet Binasını ziyaret ederek, bina içerisinde düzenlenen 16 Nisan Referandum İstişare Toplantısına katıldı. Üsküdar Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programda Başkan Topbaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede görev alan STK temsilcileri, Muhtarlar ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantı kapsamında 16 Nisan Referandumunun ülke geleceği ve genç nesillerin geleceği açısından önemi anlatıldı.

“İnanıyorum ki gelecekte dünyadaki gençlik merkezi sistemlerinin merkezi İstanbul olacak”

Üsküdar’da düzenlenen istişare toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman belediyede çocuk ve gençlik meclisi kurduk. Şu anda aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bizim kurduğumuz gençlik merkezi bütün dünya devletlerine kurulmasına tavsiye edildi. İstanbul’a biz merkez kuruyoruz. İnanıyorum ki yakın gelecekte dünyada ki bu gençlik merkezi sistemlerinin merkezi İstanbul olacak. Dünyayı gençlik korusun” dedi.

“Çamlıca Camisinden Altunizade’ye raylı sistem planlıyoruz”

Metro projeleriyle ilgili konuşan Başkan Kadir Topbaş, “İnşallah Mayıs sonu gibi Ümraniye Metrosunu açarız. İnşallah Ağustos sonu Eylül başı gibi Çekmeköy metrosunu açarız. Ayrıca Üsküdar’dan Beykoz’a metro projesi yapıyoruz. Çamlıca’da yapılan Camiye Altunizade’den bir Raylı sistem planlıyoruz. Tabi bu daha sonra devam edecek. Nereye ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi dönemiyle ilgili en hayırlı işlerden bir tanesi olacak”

16 Nisan Referandumuyla ilgili konuşan Başkan Kadir Topbaş, “Bu yapılan Referandum ile sistem kararlılığı önümüze geldi. Başka bir rejim olsaydı zaten bunlar konuşulmazdı. Bugün halkın iradesine sunuldu. Şuna inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi dönemiyle ilgili en hayırlı işlerden bir tanesinin de bu olacağına inanıyorum. Yani bir siyasi parti mensubu olarak ve başkan olarak değil samimiyetimle söylüyorum” şeklinde konuştu.