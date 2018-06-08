Kadrolu taşeron 52 günlük ikramiye ikinci taksit ücreti ne kadar Taşeron kadro ikramiye parası son dakika ödemeleri





2018 Kadrolu taşeron son dakika 52. günlük ikramiyesi 2 taksit ne zaman yatacak? 4B 4D kadrolu taşeron maaş ikramiye ve prim borçları ne kadar? 2018 taşeron kadro yasal hakları neler? soruların yanıtları haberimizde. ​Hükümet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Geçiş yapan 4C'liler de artık maaşını peşin alacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği ay hesaplarına çift maaş yatmış olacak. Memura part-time çalışma hakkı veren düzenlemeye ilişkin de Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu hafta Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı. Bu arada kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak. Kamu kurumlarında alt iş verenler aracılığı ile taşeron olarak istihdam etmekte olan bir milyon civarı taşeron işçi için hükümet büyük bir çalışma yaptı ve işçilere kadrolarını 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile verdi. Öncelikle başvurular kabul edildi, incelemeler yapıldı, sınavlar düzenlendi ve kurumlar kadroları dağıttı. Buna göre yeni yapılan açıklamalar ile Türkiye geneli toplam kaç taşeron işçinin kadro aldığı öğrenildi.



52 GÜNLÜK PRİM ÖDEMESİ NE ZAMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da kadro alacak olan işçilere 52 günlük ikramiye ücreti, prim ücretinin verileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK

Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.



Taşeron kadrolara alınmasına dair düzenleme kapsamında kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler çalıştıkları kurumlarda kadrolara geçirilmişlerdi. kadroya alınan taşeron işçilerin merak ettikleri konuların başında da kamu işçilerine ödenen 52 günlük ilave ikramiye konusu geliyordu.



Söz konusu ilave ikramiyesi konusunda önemli bir adım atıldı. İşte detaylar;



Sağlık Bakanlığı da konuya dair bir yazılı açıklama yayımlayarak bu işçilere müjdeyi verdi. Sağlık Bakanlığı çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan taşeron işçilere ilave tediye ödenmesi konusunda yaşanan tereddütleri ortadan kaldırdı.



Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda kadro geçişi tamamlanan taşeron işçilere 52 günlük ilave tediye ödemesinin yapılması gerektiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı yayımladığı yazısında ''ilgili hüküm gereğince4857 Sayılı İş Kanuna tabi çalışan işçilere ilave tediye ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu itibarla, mezkur KHK ile kadroya alınan sürekli işçilere ilave tediye ödenmesi gerekmektedir.' diyerek tartışmalara noktayı koymuş oldu" ifadeleri yer aldı.



Sağlık Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen yazı;



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 52 GÜNLÜK İLAVE İKRAMİYE YAZISI



Bu konuda daha önceden kararlarda, Taşeron işçilerden belediye şirketlerine geçişi yapılan çalışanlar için Maliye Bakanlığı'nın görüş yazısı ile belediye şirketine geçişi gerçekleştirilen taşeron işçilere ilave tediye ödemesi yapılamayacağı yönünde görüş bildirmişti.

TAŞERONA VERİLECEK İKRAMİYE NEDİR

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave ikramiye eklenir.

TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK

Kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Resmi gazetede yayımlanan habere göre 52 günlük ikramiye ödemesi her yıl bir maaş tutarı kadar olacak. Yani kadroya giren taşeron işçileri en az 2200 TL ile en fazla 3.700 TL arası ikramiye alacaklar. Yer altında çalışan işçiler ise, her yıl ek bir ikramiye daha alacaklar.



Taşeron düzenlemesi ile 4B'ye geçen personel, artık maaşını peşin alacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği ay çalışanların hesaplarına çift maaş yatacak. İşçilerin tamamı maaşın 1.5 katı promosyon alırken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaplara yatırıldı. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye bir milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek.



Bakan Sarıeroğlu, 4B'lilerin izinleri için Maliye ile birlikte hazırladıkları yönetmeliği Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, "4B'dekilerin izin konusunda bizlerden çok ciddi talepleri vardı. 4C'den 4B'ye geçenlere yüzde 10 bir maaş zammı gerçekleşmişti. Part time'ı ise daha çok kadınlar bekliyor ama erkekler için de geçerli olan doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme de kısa zamanda netleşecek" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından ilk yapılan açıklamalarda kadro alan işçilere ikramiye ücretinin verileceği ve diğer yaptığı açıklamasında ise işçilere ne kadarlık ikramiye ücretinin verileceğini duyurdu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile işçilere aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani tutarlar işçiden işçiye değişiyor. Örnek vermek gerekirse asgari ücret bin 603 TL alan bir işçiye 2 bin 404 TL ikramiye verilirken 2 bin lira maaş alan taşerona ise 3 bin lira ikramiye prim ödemesi yapılacaktır.



Taşeron, Fransızca'daki "tacheron" kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir.



Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

1 MİLYARLIK İKRAMIYE

İşçilerin tamamı maaşın 1.5 katı promosyon alırken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaplara yatırıldı. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye bir milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. Bakan Sarıeroğlu, 4B'lilerin izinleri için Maliye ile birlikte hazırladıkları yönetmeliği Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, "4B'dekilerin izin konusunda bizlerden çok ciddi talepleri vardı. 4C'den 4B'ye geçenlere yüzde 10 bir maaş zammı gerçekleşmişti. Part time'ı ise daha çok kadınlar bekliyor ama erkekler için de geçerli olan doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme de kısa zamanda netleşecek" dedi.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK

Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

PROMOSYON MÜJDESİ

Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.

İKRAMİYE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından ilk yapılan açıklamalarda kadro alan işçilere ikramiye ücretinin verileceği ve diğer yaptığı açıklamasında ise işçilere ne kadarlık ikramiye ücretinin verileceğini duyurdu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile işçilere aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani tutarlar işçiden işçiye değişiyor. Örnek vermek gerekirse asgari ücret bin 603 TL alan bir işçiye 2 bin 404 TL ikramiye verilirken 2 bin lira maaş alan taşerona ise 3 bin lira ikramiye prim ödemesi yapılacaktır.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ SAYISI

Kamu kurumlarında alt iş verenler aracılığı ile taşeron olarak istihdam etmekte olan bir milyon civarı taşeron işçi için hükümet büyük bir çalışma yaptı ve işçilere kadrolarını 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile verdi. Öncelikle başvurular kabul edildi, incelemeler yapıldı, sınavlar düzenlendi ve kurumlar kadroları dağıttı. Buna göre yeni yapılan açıklamalar ile Türkiye geneli toplam kaç taşeron işçinin kadro aldığı öğrenildi. Peki hangi kurum kaç taşeron işçiye kadro verdi, toplam kaç taşeron işçi kadro almaya hak kazandı.

900 BİN İŞÇİ KADRO ALDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da 4C'den 4B'ye geçirilen ve mevsimlik işçilerinde dahil edilmesi ile toplam 900 bin işçiye devlet garantisi verildiği belirtildi. Yani kurumlar toplam 900 bin kişiyi bünyesine katmış oldu. Peki hangi kurum kaç taşerona kadro verdi. Tüm kurumların listesi paylaşılmadı ancak en çok taşeron işçiye kadro veren kurumlar açıklandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 Bin 697, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 Bin 480, İstanbul Üniversitesi 3 bin 734 taşeron işçiye kadro verdi.

4A 4B 4C 4D STATÜLERİ NEDİR? ÖZLÜK HAKLARI NELER?

4A - Bu statüde istihdam etmekte olan memurlar 657 sayılı kanunda yer almakta olan hükümlere tabiidir.

4B - Sözleşmeli personellerin özlük haklarının 657 sayılı kanunda olduğunu söyleyen pek çok kişi bulunuyor fakat bu yanlış bir durum olmak ile beraber 4B personellerinin özlük hakları 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alıyor.

4C - Bu statüde çalışan geçici personellerin özlük hakları 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmiştir.

4D - Geçici işçilerin özlük hakları ise 4857 sayılı İş Kanunu aracılığı ile düzenlenmiştir.

Taşeron yasası kapsamında ülkemizin kamu kurumlarında istihdam etmekte olan yüz binlerce taşeron işçi kadro aldı. Öncelikle işçilerin başvuruları kabul edildi, kontroller yapıldı, sınavlar düzenlendi sonuçlar açıklandı ve işçilere 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile devlet güvencesi verildi. Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı.

Müjdeler hayata geçti; taşeron işçilerin sürekli işçi, 4C'lilerin de 4B kadrosuna geçiş süreci tamamlandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi. Sarıeroğlu, rakamların halen sisteme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı'nda 819, Başbakanlık'ta bin 221, Sağlık Bakanlığı'nda 148 bin 489, Çalışma Bakanlığı'nda 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 31 bin 908, Aile Bakanlığı'nda 31 bin 991 kardeşimiz kadroya geçti.

Güvenlik soruşturmasıyla ilgili 81 ilde 3 bin 300'ü aşan ilgili kuruluşlarda toplam 572 kişi bu süreçten faydalanamadı.

Kamu'da işçi alımlarını yeniden dizayn eden çalışma başlattık.

VERİLECEK İKRAMİYE ÜCRETİ AÇIKLANDI!

2 Nisan 2018 tarihi itibari ile taşeron işçiler kadro aldı. Buna göre geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülidef Sarıeroğlu tarafından kadro alan işçilere verilecek olan ikramiye ücreti açıklandı. Peki işçilere ne kadarlık ikramiye parası verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülidef Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da işçilerin aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani asgari ücret bin 603 TL maaş alan bir kişi 2 bin 404 liralık ikramiye ücreti alacaktır. 2 bin lira maaş alan bir taşeron işçi ise 3 bin liralık ikramiye ödemesi alacak.

TAŞERON KADRO SINAVINDAN EN AZ 50 PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILDI

Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı.

Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.

Sınav sonuçlarına itirazlar, 23-26 Mart'ta alındı ve 27-31 Mart'ta itiraz incelenerek kesin liste ilan edildi.

Tüm bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç bugün itibariyle tamamlandı.

3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu.

Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

TAŞERON KADRO MAAŞI NE KADAR?

Taşeron işçilerin geçişle hem geliri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı kadar promosyona kavuşacak. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye, 52 günlük ilave tediye ücreti (ikramiye) verilecek. Bütün işçilerin asgari ücretten çalıştığı düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyar liralık tediye ücreti verilmiş olacak. Ayrıca geçiş süreci nedeniyle 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaba yatacak. Arşiv taraması gecikenler sonuç beklenmeden akşama kadar kadroya alınacak. Kadroya geçişle birlikte kamu kurumlarındaki statü karmaşası son bulurken, kıdem haklarında hiçbir değişiklik olmayacak. Çalışanlar mevcut kıdemleriyle geçiş yaparken, yıllık ücretli izinleri konusundaki hakları da saklı kalacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçişte başarılı çalışmaya imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Süreç bugün nihayete erecek. Geçiş süreci 3 bakanlık tarafından yürütüldü. Kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Yüzümüzün akıyla sonuçlandırmış olacağız. Şu anda kamuda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Bu düzenlemenin artıları zamanla daha çok ortaya çıkacak."

4C'LİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

4C'lilerin sözleşmeli personel yani 4B statüsüne geçiş işlemi de tamamlanıyor. Düzenlemeyle 20 binin üzerinde işçiye yüzde 10 ücret artışı yapılırken, izin süreleri de yeniden düzenleniyor.

900 bini aşkın taşeron işçisi 90 günlük bir çalışma sonucunda 2 Nisan tarihinde yıllardır mücadelesini verdiği kadroya kavuştu. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu düzenleme ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklama sonrası işçi ve aileleri, tam anlamıyla bayram havası yaşadı. Kimi kadroya geçişini pasta keserek; kimi ise halay çekerek kutladı. Devlet güvencesine geçen binlerce çalışan şimdi ne kadar maaş alacağını ve zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

'KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİLDİ'

Taşeronla ilgili meşakkatli bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; yaşanan sürecin kolay olmadığına işaret etti. Düzenleme için hükümete teşekkür eden Atalay, maaşlarda yapılacak olan zamma dikkat çekerek, "696 Sayılı KHK'nin 127. maddesinde; 'Yapılacak zamlar için 2020 yılına kadar en son yapılan Yüksek Hakem Sözleşmesi'ne bakılır diyor. Maaşlara 6 ayda bir yüzde 4 zam verileceği ifade ediliyor" diye konuştu.

'ENFLASYON ALTINDA KALMAMALI'

Yetkili ve ilgili kurumların her ortamda 'çalışanlara enflasyonun altında ücret vermeyeceğiz' sözlerini hatırlatan Atalay, "Ancak Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlediği ücrete göre taşeronda çalışanlar enflasyonun altında ücret almış olacaklar" bilgisini verdi. Atalay, "Ücretlerin enflasyonun altında olmaması gerekiyor. Buna çalışma bakanlığının müdahale etmesini istiyoruz. Milletin beklediği esas can alıcı nokta bu" dedi.

MÜJDELİ HABER BEKLİYORLAR

Birtakım eksikliklerin yaşandığını kaydeden Atalay, "15 yıla yakın taşeronda olan asıl iş yapıp kadroya giremeyen 60-70 bin çalışan var. Bu kişiler de devletten müjdeli bir haber bekliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Atalay, bakanlığın güvenlik soruşturmasına takılan işçilerle ilgili de titiz bir araştırma yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

YENİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, düzenlemeyi Cumhuriyet tarihinde çalışma hayatını ilgilendiren en büyük reform olarak adlandırdı. Süreçte geniş kapsam ve kısa sürede gerçekleştiği için birtakım eksiklerin yaşandığını ifade eden Arslan, "KİT'ler ve benzeri durumda olan çalışanlarında buna dâhil edilmesini istiyorduk. Bu eksiklerin giderilmesi konusunda HAK-İŞ olarak 2 Nisan'dan itibaren hükümet ve bakanlık nezdinde de ciddi bir çalışma başlattık" açıklamasını yaptı.

ÇALIŞANLARA MORAL OLDU

Mağdurların sayısal olarak ayrıntılı bir şekilde tespitini yapmaya devam ettiklerini ifade eden Arslan, "Bu eksiklikleri tamamlayıp mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Sürdürülen çalışmanın işçilere büyük moral sağladığına dikkati çeken Arslan, "Çalışanlarımız bundan sonra kamuda daha verimli ve kaliteli hizmetlere imza atacak" şeklinde konuştu.



4/D KADROSUNA GEÇEN TAŞERON İŞÇİNİN HAKLARI NELER OLACAK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından geçmiş tarihli bir açıklamada, taşeron işçilerinin mevcut hakları ile geçiş yapacakları belirtilmişti. Bunun yanında kadro sonrası maaş artışı bekleyen işçilerin mevcut maaşları ile geçiş yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ancak taşeron işçilerine verilen bir müjde 52 günlük ikramiye oldu.

52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLECEK

Bakan Sarıeroğlu, "Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak." cümlelerine yer vermişti. Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞMEDE PAZARLIK HAKKI OLACAK

4/D kamu işçisi statüsünde kadro alacak olan taşeron işçiler ilk başta mevcut hakları ile geçiş yapacaklar. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu olacak. Bunun yanında en önemlisi elde edecekleri iş güvencesi olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Mevzuata göre, erkek sigortalılar askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabiliyor. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askere gidenler ise hem prim gün sayısını artırıyor, hem de sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye gidiyor. 2002 yılında çıkarılan yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldığı için askerlik borçlanması kimi durumlarda emeklilik yaşını bir yıl öne çekebiliyor. İlk defa 24 Mayıs 1988'de çalışmaya başlayan erkek sigortalı 51 yaşında emekli olabiliyor. Bu kişi, 18 aylık askerlik borçlanması yaptığında, 50 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

Askerlik borçlanması, kamuda çalışan işçiler açısından ekstra avantaj sağlıyor. Bu nedenle taşeron işçiler kamuya geçtiklerinde, kıdem tazminatı konusunda özel sektörde sahip olmadıkları önemli bir hakka kavuşacaklar. Özel sektörde çalışan işçiler, sadece son çalıştıkları işverene bağlı işyerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor.

Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip bulunuyor. Kamu işçisinin askerlik borçlanması yaptığı süreler kıdem tazminatı hesabında çalışma süresine ekleniyor. Her yıla 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödendiği için, 18 ay askerlik borçlanması yapan kamu işçisinin kıdem tazminatı emekli olduğu tarihteki 1.5 aylık brüt maaşı tutarında artıyor. Askerlik borçlanması yapan sigortalıların çoğunun bilmediği bir vergi avantajı da bulunuyor. Borçlanma için ödenen primlerin gelir vergisinden indirilebildiğini çoğu kişi bilmiyor.

Konuyla ilgili düzenlemenin yasal dayanağını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi oluşturuyor. 7 Ekim 2001 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, "Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler" vergilendirilecek ücret gelirlerinden "gider" olarak indirilebiliyor.

Tebliğe göre, ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primleri, miktarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilebiliyor. Ödeme toptan yapılmışsa, ödenen tutara ulaşıncaya kadar para, ücretlerin vergiye tabi tutarından indirilebiliyor.

Maliye Bakanlığı'nın, konuyla ilgili açıklama talebi üzerine verdiği Bzelgeye göre, askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor.



