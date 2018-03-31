Kadrolu taşeron işçi son dakika haberleri 2 Nisan taşeron işçi kadro isim listeleri ve zamlı maaş tutarları

Kadroya geçenler maaşlarına kaç lira zam yapılacak? İkramiyeleri ne zaman verilecek? 4B sürekli işçi kadrosu tüm yasal hakları neler? gibi soruların yanıtlarını araştırılıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 2 Nisan'da sona ermesi beklenen taşeronların kadro isim listeleri açıklanmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız" diye konuştu. İşte 4B sürekli işçi kadrosu zamlı maaş açıklamaları ve kesin isim listeleri...



İKİ KARAR DA YÜRÜRLÜKTE

Kamu kurumlarında geçici personel statüsünde çalışanların sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine yönelik düzenleme dün yürürlüğe girdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile yükseköğretim kurumlarında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde (anketörlük ve canlı modellik) çalıştırılacak sözleşmeli personelin çalışma usul ve esaslarıyla ücret sınırları netleştirildi. Özelleştirmeyle işsiz kalacaklardan hak sahibi olup da istihdam hakkından yararlanmak isteyenler de sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek. Gümrük ile Adalet Bakanlıkları'nın talebi üzerine gümrük muhafaza memuru, muayene memuru, icra takibi görevlerini yürütenler de 4B kapsamına alındı. KPSS sonrası mülakat ve uygulamalı sınav Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kapsayacak şekilde sözleşmeli personel alımlarında kullanılacak.



FARK İÇİN MALİYE VİZE VERDİ

Maliye Bakanlığı da, kadroya geçecek taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödenmesi için vize verdi. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işleminden önce ihale sözleşmesiyle sona eren toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar devam edilecek. İşçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurumlarınca fiyat farkı olarak ödenecek. Bu döneme ilişkin ücrete uygulanacak zamlar, Yüksek Hakem Kurulunca sonuçlandırılan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınacak.

İBB, 696 sayılı KHK kapsamında hak sahibi işçilerin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı. Taşeron sınavına giren adaylar, TC. kimlik numarası ile İBB taşeron sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İBB Sınav Kurulu, 696 sayılı KHK kapsamında hak sahibi işçilerin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav sonuçlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeron personel alımı için yaptığı sınav sonuçlarını açıkladı. aşeron işçiler 2 Nisan itibariyle kadrıya geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi.



Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye geçen emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde de yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle:



YÜZDE 10 ÜCRET ARTIŞI: Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişi de 2 Nisan itibariyle gerçekleştirmiş olacağız.



BAZI DETAYLAR YAZMIYOR



Tabi ki söz konusu kararnamede bazı detaylar yazmadığı için böyle sabah itibariyle çalkantı yaşadık. Basın açıklamamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.



BU KONUYLA İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATTIK



Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz izin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık.



696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin taşeron personelin belediyenin ilgili şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler ile 01.01.2018 tarihli uygulama Tebliği uyarınca Tespit Komisyonu, sınava girmeye hak kazanan adayların listesini, sınavın yeri ve zamanını 12.03.2018 tarihi itibariyle Başkanlığımızın resmi internet sitesinde kullanıma açılan sorgulama ekranı üzerinden ilan etmiştir.



Öngörülen itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklanmış olup sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.



Taşeron sınavına giren adaylar, TC. kimlik numaralarıyla sonuçları görebilecek.







Sınav Kurulu Başkanlığından da yapılan açıklama şu şekilde:



24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili şirketleri bünyesinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır.



Söz konusu Tebliğin “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.’’ denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.



SINAVDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SÜRECİ



KHK ile yolu açılan taşeron işçiler artık kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Kadro başvurularının ardından taşeron işçiler geçtiğimiz haftalarda yazılı sınav ve mülakata tabi tutuldular. Taşeron kadro sınav sonuçları açıklanması ile birlikte heyecan gittikçe artı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere verilecek olan maaş ikramiye tutarını açıkladı. Ayrıca KİT'lerde çalışan 70 bin taşeron işçi kadro müjdesi bekliyor! Adalet Bakanlığına Bağlı Adli Tıp Kurumu taşeron kadro sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 136 İşçi kadro hakkı elde etti. Taşeron işçilerin sözlü sınav sonuçları isim listesi haberimizde. Türkiye'nin farklı kurumlarında ve farklı pozisyonlarında istihdam etmekte olan taşeron işçiler için bilindiği üzere hükümet taşeron yasasını çıkardı. Buna göre yüz binlerce taşeron işçiye kadro verilecek. Peki çok kurum kadro alacak taşeron işçilerin isim listelerini yayımladı. Bilindiği üzere taşerona kadro başvuruları yapılmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kadro alacak taşeron işçilere ek ikramiye ödemesinin yapılacağı belirtilmekteydi. Taşeron işçiler kadroya geçmeleri ile birlikte ne kadarlık ikramiye prim maaş ödemesi alacaklarını merak ederken sonunda konu hakkında açıklama yapıldı.



2 NİSAN'A KADAR KADROYA GEÇİRİLECEK



2 Nisan'da ise çalışanlar topluca sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları askıya çıkartıldı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu. Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, "2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek" diye konuştu.



Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

İETT

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşerona kadro sınav sonuçlarını açıklayan bazı kurumlar

Sağlık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dışişleri Bakanlığı

İŞKUR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Gaziosmanpaşa Belediyesi

Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu





BAKAN İKRAMİYE TUTARINI AÇIKLADI!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı ve yapılan açıklama da taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte aldıkları maaşın 1.5 katını ikramiye olarak alacaklarını belirtti. Buna göre ikramiye tutarları işçiden işçiye değişecek fakat ortalama işçiler maaşlarının 1.5 katını ikramiye olarak alacaktır.









Örneğin taşeron olarak istihdam ederken 2 bin lira maaş alan bir işçi bu tutarın 1.5 katını yani ortalama 3 bin liralık bir ikramiye ödemesi alacaktır. Yine diğer işçilerde ne kadarlık ikramiye ücreti alacaklarını hesaplamak için maaşlarını hesap makinesi aracılığı ile 1.5 katıyla çarparak hesaplayabilir.



Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp kurumlarında çalışan yüzlerce işti kadroya geçiş yapmak için sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemekteler. Bilindiği gibi 696 sayılı KHK hükümlerince Kamuda hizmet alım sözleşmesi ile görev alan taşeron işçiler kadroya geçiş yapmak ve kadro hakkı elde etmek için girmiş oldukları sözlü sınavdan sonuçlarının açıklanmasını beklemekteydi. Son dakika açıklamasıyla adaylara açıklanan sonuçların ardandan başarılı olan adayların isim listesi belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 137 kişi sınava alındı. 136 kişi kadro hakkı elde etti. Türkiyenin ber çok ilindeki Adli Tıp kurumlarında çalışan güvenlik ve temizlik görevinde bulunan işçilerin sınav sonuç listesi belli oldu.



ADLİ TIP KURUMANDAN KADRO AÇIKLAMASI



Adli Tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak isteyen adayların 24 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren KHK hükümlerince ve 375 sayılı KHK'nin geçici 23. maddesi ve 24. maddesinin uygulanmasına ilişkin hükümler uyarınca 12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında sözlü sınav yapıldığı açıklanmıştı.



2 NİSAN TARİHİNDE KADROYA GEÇİRİLECEKLER



12 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında yapılan sözlü sınavdan başarılı olan adaylar belli oldu. İsim listesinde isimleri bulunan adaylar 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya geçirilecekler.



Emniyet Genel Müdürlüğü taşeron olarak çalışan işçiler için yapmış olduğu kadro sınavı sonuçlarını açıkladı. Bilindiği gibi kadro sürecinde son aşamaya gelindi. 2 Ocak tarihinde başlayan başvurularda kadro hakkı bulunan adaylar tespit edilmişti. Adayların en çok tedirginlik yaşadığı sınav aşaması da tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide SARIEROĞLU, kadro sınavlarında adayların zorlanacağı bir sınav olmayacağını belirtilmişti. Başarılı olmak için 50 puan almak yeterli olacağı belirtilen sınavda başarılı olanlar kamu kurumlarına bağlı olarak görevlerine devam edecekler. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yaptığı açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkalığında çalışan işçilerin daha önce girmiş oldukları sınav sonuçlarını açıkladı.



KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI



Taşeron kadro sınavı 696 sayılı KHK kapsamında EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının alt işveren işçilerine yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığının online işlemler sayfasında T.C. kimlik numarası ad, soyad ve güvenlik kodu bilgilerini girilmesi ile sorgulama yapılması halinde sınav sonuçları öğrenilebilecek.



KİT'LERDE ÇALIŞAN 70 BİN TAŞERON İŞÇİ KADRO MÜJDESİ BEKLİYOR!



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan taşeron işçiler kadro bekliyor. 70 Bin KİT çalışanı kadro müjdesinin ne zaman verileceğini merak ederken TÜRK-İş Sendikasından yeni bir açıklama geldi.



Kamu İktisadi Teşekküllerinde çalışan binlerce işçi müjdeli bir haber bekliyor. Kadro düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından KİT çalışanları için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yeni bir çalışma yaparak Başbakan'a sunmuştu. Taşeron kadro düzenlenmesinde 70 bin KİT işçisinin ne zaman kadroya geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yetmiş bin işçinin kadroya alınması hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Açıklama Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan geldi.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY taşerona kadro düzenlemesini olumlu bularak destek verdiklerini belirtti. KİT çalışanlarının kadroya alınması gerektiğini belirtti.







Başkan Atalay, kamudaki taşeron işçiler için kadro süreci 2 Nisan'da biteceğini KİT çalışanlarına kadro için yapılan çalışmanın ne durumda olduğunun bilinmediğini belirterek, hükümet yetkililerin KİT çalışanlarına Hazine kadro vereceği açıklamasına odaklanıldığını açıkladı. Hükümetten kapsama alınmayan KİT çalışanları için müjdeli haber beklediklerini belirtti.



Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY yaptığı açıklamada " Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." dedi.



4C STATÜSÜNDEN 4B'ye GEÇİŞ DÜZENLEMESİ



Çalışma Bakanı Jülide SARIEROĞLU, bu düzenlemenin başarı ile tamamlanması bizim için önemli diyerek yapılan işin gölgelenmemesini istedi. Ayrıca Bakan SARIEROĞLU 4C statüsünde bulunan çalışanlar için 4B statüsüne geçişinde düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. yakın bir zamanda bu çalışmanın detaylarının ilan edilmesi bekleniyor.



Taşeron İşçi Anlamı Nedir?



Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.



Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.



Nedeni ise oldukça basittir:



Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.



- Alt işveren işçileri hangi statüde kadroya alınacak?



Merkezi idarelerdeki taşeron işçiler, çalıştığı aynı idarede kadroya alınacak. Belediyeler ve il özel idarelerinde ise bunların iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek.



- Sürekli işçi kadrolarına geçişlerde hangi koşullar aranacak?



657 sayılı Kanun'da sayılan genel şartları taşımak yeterli olacak. Öğrenim şartı ve yaş sınırı aranmayacak.



- Hangi işlerde çalışan kadroya geçirilecek?



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumlarında hizmet alımına dayalı alt işveren işçileri sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.



- Şehir hastanelerinde çalıştırılan isçilerin durumu ne olacak?



Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan tüm alt işveren işçileri bakanlık kadrosuna sürekli işçi olarak alınacak. Kapatılan devlet hastanesinde çalışırken buranın kapanması nedeniyle şehir hastanesine geçen taşeron işçiler de düzenlemeden yararlanacak.



- Geçiste sınav yapılacak mı?



Kamuya alımlarda sınav yapılması esası bulunuyor. 'Eşitlik ilkesi' gereği, kadroya geçecek taşeron işçiler sınava tabi tutulacak. Sınav işin niteliğine göre yapılabilecek.



- Herhangi bir sebeple (doğum, sağlık sorunları vb.) is sözleşmesi askıda olan veya askerde olan işçilerin hak kaybı olacak mı?



Düzenlemenin açıklandığı tarihte sayılan durumlarda bulunanlar da geçişten yararlandırılacak.



- İş sözlesmesi feshedilmiş olanların durumu ne?



Sözleşmeleri feshedilmiş; ancak haklarında işe iade kararı verilmiş alt işveren işçiler de aynı haklardan faydalanacak.



- Sürekli işçi kadrosuna geçişte ücret düşüşü meydana gelecek mi?



Bu işçilerin ücret ile mevcut mali hakları aynen devam ettirilecek. Ayrıca, kamudaki tüm sürekli işçilere ödenen yıllık 52 günlük tediye ücreti de ödenecek.



- Mevcut yüklenicilerin durumu ne olacaktır?



Yüklenicilerin idarelerle yaptıkları sözleşmeler feshedilecek, tazminat ödenecek. Tazminat tutarı, sözleşme bedelinin yüzde 80'i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i olarak belirlendi.



Önce valilik onayı, sonra sınav yapılacak



- Belediyelerde çalışan taşeron işçiler de kapsamda mı?



Evet, 4734 sayılı Kanun'a bağlı işçiler bu kapsamda.



- Mahalli idarelerde kadroya geçiş nasıl sağlanacak?



İşçiler yazılı olarak çalıştıkları idareye başvuracak. Valilik başvuruları inceleyip nihai listeyi ilan edilecek. Nihai listelerde yer alan personel, sınavda da başarı sağlarsa kadrolu işçi olarak çalışmaya başlayacak.



- Kıdem tazminatı ne olacak?



Alt işveren işçisi olarak çalışmış oldukları süreler kıdem tazminatında esas alınacak. Yıllık izinler de aynı şekilde olacak.



- Hangi tarihte çalışan işçiler kadroya alınacak?



1 Kasım 2015 itibarıyla çalışan, işçiler kadroya geçirilecek.



- Kaç işçi faydalanacak?



Yaklaşık 900 bin işçi.



- 5 ay 29 gün çalısan mevsimlik geçici isçilere yönelik düzenleme?



Çalışma sürelerindeki artışı kurum ve süre bazında 4 aya kadar Maliye Bakanlığı yapacak.



'Emekliye kadro yok'



Milletvekillerine sunulan çalışmada bu konular yer alırken, kamuoyunun yanıtını beklediği bazı diğer hususlar ise şöyle:



- Kadroya geçecek taşeronlara güvenlik soruşturması yapılacak mı?



Yapılacak.



- Emekli maaşı alan taşeronlar kadroya geçebilecek mi?



Emekliliğe hak kazandıysa ya da emekli maaşı alıyorsa, başvuruları geçersiz sayılacak.



- Çalıştığı kurumda kadroya geçen taşeron, başka yere tayinini isteyebilecek mi?



Hayır, tayin hakkı olmayacak.



- Bundan sonra kamu kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerine taşeron işçi alınacak mı?



Buralara bundan sonra taşeron işçi alınmayacak.



- Düzenleme ne zaman hayata geçecek?



3 ay içerisinde.



- Kadroya geçen taşeronlar için sözleşme süresi olacak mı?



Kadrolu işçi statüsünde süresiz olarak istihdam edilecekler.



- Geçişte uygulanacak sınav hangi düzeyde olacak?



Genel kültür ve yapılan işin niteliği ile ilgili olacak. Kurumların sözlü sınav yetkisi de var.



- Sendikal haklar ne olacak



Sendikaya üye olanların üyeliği devam edecek.



- Kadroya geçişte asıl iş iş-yardımcı iş (şoför, aşçı, güvenlikçi) ayrımı olacak mı?



Hayır olmayacak.



- 1 Kasım 2015'ten sonra taşeron işçi olarak işe başlayanlar ne olacak?



Bunlar için de kadro yolunun açılması beklentisi bulunuyor.



