Kadrolu taşeron son dakika maaş ikramiye ve promosyon ödeme tarihi KİT'ler ve eski hükümlüler kadro alacak mı

Taşeron işçilerin son dakika kadro geçişi tamamlandı. Şimdi ise 2018 kadrolu taşeron işçi maaşı ne kadar? Kit taşeron işçiye kadro verilecek mi? taşeron işçilere promosyon ve 52 günlük ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Eski hükümlülerin durumu ne olacak? soruların yanıtları araştırılıyor. KİT'ler ve eski hükümlüler için önemli açıklamalar yapıldı. Taşeron işçiler kadroya geçiş işlemlerini 2 Nisan Pazartesi günü sonlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok bakanlığın ortak çalışması sonucu tamamlanan süreçte, on binlerce çalışan kamu bünyesine alındı. Alımların tamamlanmasının ardından gözler KİT'ler ve eski hükümlü işçilere çevrildi. Taşerona kadro geçişleri 2 Nisan Pazartesi günü tamamlandı. 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan süreç içinde, bakanlığın belirlediği, başvuru, güvenlik soruşturması, sınav gibi prosedürleri sorunsuz geçen taşeron işçiler pazartesi günü çalıştıkları kurumlarda kadroya geçmiş oldu. Kadro geçişleri tamamlanan adaylar şimdi de ne kadar promosyon ödemesi alacaklarını sorguluyor. İşte, taşeron için eski hükümlü ve KİT'ler konusunda bazı mercilerden gelen açıklamalar ve maaş ödemeleri hakkında merak edilenler...



2 Ocak’ta başlayan ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin umudu olan kadro süreci tamamlandı. 2 Nisan (dün) itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan taşeron işçiler için şimdi sırada maaş ve ikramiye konusu var. İşçiler, maaşların ne zaman yatacağını ve ikramiye alıp alamayacakları gibi konuların açığa kavuşmasını bekliyor. Ülkemizde bilindiği üzere uzun süredir gündemde olan taşeron sorunu çözüldü. Kadroya geçişte uygulanan sınavda 50 ile üzerinde puan alan işçiler kamu kurumlarına geçecek ve kadrolu olarak görev yapmaya başladı. Buna göre yapılan tüm açıklamalar dikkate alındığında kadroya geçecek olan taşeron işçilerin maaşlarında her hangi bir değişikliği olmayacağı görülmektedir.



Yani taşeron olarak görev yaparken örneğin bir işçi bin 600 lira ya da 2 bin lira maaş alıyorsa kadroya geçtiğinde de yine aynı işçi bin 600 lira ya da aldığı tutar ne ise o kadar maaş alacaktır. Taşeron işçilerin kamuya geçmesi ile işçiler hem devletin güvencesi altına girmiş olacak hemde 52 günlük ikramiye ücretleri verilecektir. Zaten işçilerin devlet güvencesi altına girmesi ile özel sektörden bağlantıları kesilecektir ve işçilerin de aslında istediği şeyin bu olduğu bilinmektedir.



TAŞERON İŞÇİLERİN PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Taşeron işçilerin kadro durumlarına değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sürecinin tamamlanmasının ardından geçmişte aldıkları maaşlarının bir buçuk katı oranında promosyon almaya hak kazanacağını açıkladı. Bu çerçevede asgari ücretli bir taşeron çalışan göz önünde bulundurulursa 2 bin 404 liralık tazminat alacağı söylenebilir.









KARARNAME VAR



Yasaya göre; memurların maaşları ‘Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödenme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararneme’de yer alan hususlara göre ödeniyor. Burada, “Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan ‘ay başı’ ibareleri ‘ayın 15’i olarak uygulanır” hükmü yer alıyor.



HER AYIN 14'Ü



289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesine göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında ‘işçi’ statüsünde çalışanların aylık ücretleri de aynı hükme göre veriliyor. Ancak, işçiler devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra alıyorlar. Bu nedenle taşeron işçilerin ücretlerini ay sonu olan her ayın 14’ünde alması muhtemel. Ayrıca işçilere 52 günlük ikramiye ücreti verilmesi ve maaşlarda iyileştirme yapılması da bekleniyor.



DEĞİŞEBİLİYOR



Dolayısıyla kamuda kadroya geçen taşeron işçilerin ilk maaşlarını ay sonu olan 14 Nisan’da, çalışmış oldukları süre kadar alması gerekiyor. 15 Nisan-14 Mayıs dönemi maaşlarını da yine 14 Mayıs’ta tam olarak alması gerekiyor. Ancak yönetmeliğe göre her ayın 14’ünde ödenmesi gereken maaşları bazı kurumlar ayın 15’inde, bazıları ise 1’inde ödüyor.



KİTLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.



Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili Başbakan Yıldırım'la görüşmesine değinen Atalay, "Bugün son gündü. Giremeyenler var. KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü), ALO hatlarında çalışanlar, bilgi işlem merkezinde çalışanlar ve karayolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da yüzde 70'e takılanlar var. Başbakan'a ifade ettik. Sayın Başbakan'ın ifadesi şu, 'KİT'lerle ilgili açıklama yaptık'. Kısa bir zaman içerisinde KİT'lerle ilgili de kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini Sayın Başbakan söyledi." değerlendirmesinde bulundu.



Kamuda çalışan taşeron kadroya alınırken Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan işçiler devre dışı bırakılmıştı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise bununla ilgili çalışmaları olduğunu söylemişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da dün yaptığı açıklamada, “KİT’ler, ALO hatlarında, bilgi işlem merkezinde çalışanlar ve Karayolları başta olmak üzere asıl işi yapanlar kadroya giremedi. Bu konuyu Başbakan ile konuştuk. Kısa bir zaman içerisinde müjdeli bir haber vereceğini söyledi” dedi.









BAKAN SARIEROĞLU: "TAŞERON SÜRECİ PAZARTESİ NİHAYETE ERECEK"



Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçişte de başarılı bir çalışmaya imza attıklarına dikkati çekerek "Şu anda merkezi bütçeyle düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarımızda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her kesimden talep gelmesini biz normal karşılıyoruz, bu kardeşlerimizin de taleplerine kulaklarımızı da tıkamış değiliz." dedi.



Sarıeroğlu, sürecin pazartesi günü nihayete ereceğini söyledi.



Daha önce taşeronda çalışan ancak eski hükümlü olmaları sebebiyle giriş imkanıyla ilgili sorun yaşayanlar için de adım attıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "2 Nisan'dan sonra, taşeronla ilgili süreci tamamladıktan sonra 3 Nisan itibarıyla onlarla ilgili süreci de başlatmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yönetmelik değişikliğimiz yayımlandı. Bunun uygulamasını, eski hükümlü kardeşlerimiz, daha önce taşeronda çalışanlarla ilgili yaşanan şu andaki hukuki karışıklık durumunu da gidermiş olacağız." dedi.



ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN RESMİ GAZETE DUYURUSU GELDİ



Eski hükümlülerle ilgili Resmi Gazete duyurusu 31 Mart Cumartesi günü yayımlandı. İşte, bu fırsattan faydalanabilecek olan vatandaşlar hakkında bazı bilgiler;



Eski hükümlü sıfatıyla: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler taşeron sürecinde kadrodan faydalanabilecek.



27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir."



SINAVDA EN AZ 50 ALANLAR BAŞARILI SAYILDI



Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı.



Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.



Sınav sonuçlarına itirazlar, 23-26 Mart'ta alındı ve 27-31 Mart'ta itiraz incelenerek kesin liste ilan edildi.



Tüm bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç 2 Nisan itibariyle tamamlandı.



3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu.



Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.