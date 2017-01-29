Kafaoğlu Fas’ta Altıeylül’ü anlattı
Eko Kentler için Fas’a giden Başkan Kafaoğlu, Belediyeler Birliği Başkanı ve Şafşafon Belediye Başkanı Muhammed El Süfyani’nin davetlisi olarak Anadolu’yu ve Altıeylül’ü anlattı.
Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yurt dışında Türkiye’yi, Balıkesir’i ve Altıeylül’ü temsil etti. Anadolu’dan bir Belediye Başkanının Afrika Fas’ta belediyecilik alanında konuşma yapması gündeme damga vurdu.
Kafaoğlu seminer için gittiği Afrika’nın batıya açılan kapısı Fas’ta temaslarda bulundu, ayrıca Kenitra Belediye Başkanı Aziz Rabbah ile görüştü, kardeş belediye konusunda ön protokol imzaladı. Konferans ayrıca Fas Devlet Televizyonu’nun 1. kanalında yayınlandı, Başkan Kafaoğlu’nun duygu ve düşünceleri Fas ekranlarında yansıdı.
ELİMİZ VATANDAŞA DOKUNUYOR
Başkan Zekai Kafaoğlu Kenitra Cemaati Merkezi’nde düzenlenen seminerde modern, sosyal ve çevreye duyarlı belediyeciliğe vurgu yaptığı konuşmasında, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, garip-gurabadan kimsesizlere kadar belediyenin sıcak elini vatandaşa hissettiriyoruz. Bu anlamda Altıeylül Belediyesi olarak ALGEM binamız ile birlikte dokunulmayan vatandaş kalmayacak. Belediye olarak park, bahçe, yol gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında vatandaşların derdine derman, çarelerine ilaç oluyoruz. Ben başkan olarak makamda oturmayı sevmiyorum, insanlarla birlikte olunca mutlu oluyorum. Bizim belediyemizin sloganı da Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül. Altıeylül’ümüz de insanların mutlu olması için çalışıyoruz” dedi.
Kafaoğlu çevreye duyarlı belediyeciliği önemsediklerini vurgulayarak, “Havanın, suyun, toprağın kirletilmemesi gerekli. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için belediye olarak çalışmalar sergiliyor, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilebilir Enerji atık yönetimi ve geri dönüşümün önemli. Bu doğrultuda kentsel planlama ve eko yapıların gelecek için çok önemli” diye konuştu.
KENİTRA KARDEŞ ŞEHİR OLDU
Başkan Zekai Kafaoğlu konferansın ardından Fas’ın Kenitra Belediye Başkanı aynı zamanda Fas’ın Toplu Taşıma Ulaştırma Bakanı Aziz Rabbah ile görüşerek, kardeş şehir ön protokolü imzaladı.
Merkez nüfusu 445 bin olan ve ilçeleriyle birlikte nüfusu 1 milyon 250 bine yükselen Kenitra büyüklüğüyle Balıkesir’i andırıyor. Ön protokolün ardından Başkan Kafaoğlu Başkan Rabbah’ı Altıeylül’e davet etti.
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