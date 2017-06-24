Kağıthane'de, 5 kişilik aile elektriği olmayan dükkanda yaşam mücadelesi veriyor

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Buhara Sokak'ta elektriği olmayan ve kullanılmayan boş bir dükkanda 3 çocuğu ile kalan Yasemin ve İmdat Kuş çifti, yaşam mücadelesi veriyor. Yardıma muhtaç aileye mahallede yaşayan vatandaşlar sahip çıkarak zaman zaman ihtiyaçlarını gideriyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla ailenin çocuklarına giyecek kıyafet getiren bir mahalle sakini ise, " Burada oturuyorum, herkesin bu aileye yardımcı olmasını isterim, herkes yardımcı olsun. Çocuklara giyecek getirdim" dedi.

AKŞAM OLUNCA KARANLIKTA OTURUYORUZ

Yaklaşık 5 sene önce ailesi ile birlikte Adana'dan İstanbul'a göç eden baba İmdat Kuş, "Yaklaşık 1,5 aydır dükkanda yaşıyorum. Buraya 400 lira kira veriyoruz. Burada yaşamak çok zor oluyor. Çocuklar doğru düzgün banyo yapamıyor. Yatacak yatağımız yok, elektrik yok. Akşam olunca karanlıkta oturuyoruz. Sokağın ışığı aydınlatıyor içerisini. Yarın bayram biz alamadık, Allah razı olsun komşular getirdi bayramlık. Bizim durumumuz yok, benim işim de yok şu anda çalışamıyorum. Yani zor durumdayız. Burada mahallelinin yardımıyla geçiniyoruz, sağolsunlar getiriyorlar" dedi.

BAŞIMIZI SOKACAK BİR YER İSTİYORUM

Anne Yasemin Kuş ise, "Ben yani nasıl söyleyeyim ki, rezilim çocuklarımla. Ev yok, içinde elektriği yok. Çocuklar ağlıyor gece. Yıkanamıyoruz, sefalet içindeyiz. Başımı sokacak bir yer istiyorum ben Allah rızası için. Görüyorsunuz zaten, dememe gerek yok herşey ortada. Az önce komşu kıyafet getirdiler sağolsunlar, onlarla giydiriyoruz çocukları. Durumumuz yok alacak, geçinemiyoruz" dedi.

TÜP İLE SU ISITIP BANYO YAPIYORUZ

Mahallenin verdiği tüp ve ocakla çocuklarına yemek yapmaya çalışan anne, "Yemekleri burada pişiriyorum. Zor oluyor ama ne yapayım mecbur yapıyoruz. Tüpü komşular verdi, bizim alacak durumumuz mu var, onunla geçinip gidiyoruz işte" dedi. Ayrıca, küçük bir tuvalette banyo yaptıklarını söyleyen anne, "Tüpte su sısıtıp, banyoyu burada yapıyoruz zor oluyor yani anlatamam" dedi.

Daha önce büfe olarak kullanılan ve elektriksiz dükkanda yaşam mücadelesi veren aile kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.