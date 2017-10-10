Kağıthane'de aracın LPG tankı patladı

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak’ta park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alev alev yanan aracın LPG tankı patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan aracın yanındaki 2 araçta da hasar meydana geldi.