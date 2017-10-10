Kağıthane'de aracın LPG tankı patladı
KAĞITHANE’de alev alan aracın LPG tankı patladı. Patlama anı kameralara yansıdı.
Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak’ta park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alev yanan aracın LPG tankı patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan aracın yanındaki 2 araçta da hasar meydana geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.