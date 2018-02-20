Kağıthane'de 66 yaşındaki Ömer K., tartıştığı 45 yıllık eşi 65 yaşındaki Fadime K.'yı önce keser darbeleri daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilirken görüntülenen K., basın mensuplarının 'Eşinizi neden öldürdünüz' sorusuna 'Of! Ah yavrum! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Akşam Sokak'ta 4 katlı evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Ömer K. evlerinde eşi Fadime K. ile televizyon izledikleri sırada tartışmaya başladı. 45 yıllık evli olan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Evin koridorunda devam eden kavga sırasında Ömer K. tuvalette bulunan keseri alarak eşinin başına vurdu. Ömer K. yere yığılan yaralı kadını daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla boğazından 7 kere bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından feci şekilde can veren Fadime K., komşularının ihbarı üzerine polis tarafından bulundu. Olay yerinden yaya olarak kaçan K.'yı ise arama çalışmalarına başlayan Kağıthane Asayiş Büro ekipleri Ömer K.'yı kısa sürede yakaladı.

KAVGANIN SEBEBİNİ HATIRLAYAMAMIŞ

Gözaltına alınan K.'nın ilk ifadesinde eşiyle aralarında 15 yıldır geçimsizlik olduğunu son yaşanan kavganın da televizyon izlerken çıktığını ama sebebini hatırlayamadığını belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer K. adliyeye sevk edildi. K. polis aracına bindirileceği sırada, basın mensuplarının 'Eşinizi neden öldürdünüz' sorusuna 'Off! Ah yavrum! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım" dedi.

Fadime K.'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.