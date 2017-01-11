Kağıthane'de iki bin lira için işlenen cinayet kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nalburluk yapan A.D., Mehmet Avcı isimli dekorasyon işi yapan şahsa 2 bin liralık malzeme sattı. Mehmet Avcı'nın borcunu ödemediğini iddia eden A.D., Kağıthane'deki dükkanına gitti. İkili arasında büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D., silahını çıkararak Mehmet Avcı'ya ateş açtı. Daha sonra kendisine saldıran bir kişiyi de silahla yaralayan A.D. olay yerinden kaçarken, Mehmet Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından A.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan, cinayet anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili tartışmaya başlıyor. Ardından silahını çeken A.D. ateş açmaya başlıyor. Yerde yatan şahsa da sıkan A.D. daha sonra, yanına yaklaşan kişiye de ateş açıyor. Ardından saldırgan kayıplara karışıyor.