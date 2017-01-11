Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kağıthane'de iki bin lira için işlenen cinayet kamerada

Kağıthane'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği olay güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nalburluk yapan A.D., Mehmet Avcı isimli dekorasyon işi yapan şahsa 2 bin liralık malzeme sattı. Mehmet Avcı'nın borcunu ödemediğini iddia eden A.D., Kağıthane'deki dükkanına gitti. İkili arasında büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D., silahını çıkararak Mehmet Avcı'ya ateş açtı. Daha sonra kendisine saldıran bir kişiyi de silahla yaralayan A.D. olay yerinden kaçarken, Mehmet Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından A.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan, cinayet anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili tartışmaya başlıyor. Ardından silahını çeken A.D. ateş açmaya başlıyor. Yerde yatan şahsa da sıkan A.D. daha sonra, yanına yaklaşan kişiye de ateş açıyor. Ardından saldırgan kayıplara karışıyor.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA