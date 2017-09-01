Kağıthane'de kurban kesim alanında kaçan tosun paniğe neden oldu

Kağıthane Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlık hayvanlarını kesmesi için belirlenen alana gelen kurban sahibi tosunu elinden kaçırınca çevredeki vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Kaçan tosun sağ sola koşmaya başlayınca zabıta ekipleri ve kurban sahibi tosunu yakalamak için uğraş verdi. Kaçan tosundan korkan kadınlar ise toprak yokuşa tırmanırken zabıta ekipleri kaçan tosun kimseye zarar vermeden yakaladı.