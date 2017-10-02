Kağıthane'de kuyumcuda silahlı soygun girişimi

Olay Kağıthane Örnektepe Etibank Caddesi'ndesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda şalvarlı ve kar maskeli 4 şahıs ellerinde pompalı tüfekle kuyumcuya gelerek bir kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcuya pompalı tüfekle giren şahıslar, kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kendi silahını çeken kuyumcu ile soyguncular arasında kısa süreli çatışma çıktı. Bu sırada kuyumcu Mahmut Güneş, elinden hafif şekilde yaralandı. Güneş'in yaralanmasının ardından soyguncular dükkandan hiç bir şey alamasan havaya ateş ederek ara sokaklara kaçtı. Ardından olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, dükkanı güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme başlattı. Polis ekipleri kaçan 4 soyguncuyu bulmak için çalışma başlattı.

"Mahmut'un eli yaralı"

Olayın ardından kuyumcuya gelen bir vatandaş, "Silah sesiyle çıktık o ara kaçmışlar buradan aşağıya göremedik. kuyumcunun eli yaralı" ifadelerini kullandı.

"Onlar silahla karşılık verdi, elim yaralı diyor"

Soygun girişimini anlatan bir başka vatandaş, "O anda ne olduğunu anlayamadım, onlar silahla karşılık verdi, elim yaralı diyor. Silaha saldırmış, 4 kişiler" şeklinde konuştu.