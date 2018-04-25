Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kağıthane’de servis aracı 20 metreden düştü

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı. Öte yandan sürücünün kolunun alçılı olduğu iddia edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayça Sokak’ta ilerleyen servis aracı bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden Anıl Sokağa düştü. Minibüste sıkışan sürücüyü cevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan sürücü çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün kolu alçılı olduğu iddia edildi

Araç içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar çıkardı. Vatandaşlar sürücünün kolunun alçılı olduğunu iddia etti. İtfaiye ekipleri de servis aracını olası bir olumsuzluğa karşı kontrol etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Servis aracının düştüğünü gören vatandaşlardan Uğur Alan, “Ben işten geldim, arabayı buraya park ettim. Arkamdan bir ses geldi. Baktım adam takla ata ata buraya indi. Sonra gittik adamın yanına bilincini kontrol ettik. Bilinci gayet yerindeydi. Ondan sonra ekipler geldi. Yaralıyı alıp götürdüler. Adamın kolu zaten alçılı. Servisin altında insan yoktu. Burası mahşer yerine döndü. Herkes birbirine girdi. Bir panik oldu” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA