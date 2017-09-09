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Kağızman'da 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • İHA
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Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe-Madur bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin tespit edildiğini söyledi.

Doğan, bölgede düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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