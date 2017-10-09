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Kağızman’da çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu'nda PKK’lı teröristlere ait 4 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • İHA
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Kars İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında önceden tespit edilen hedeflere yönelik Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 farklı noktada 4 sığınakta 5 adet kullanıma hazır EYP düzeneği, çok miktarda patlayıcı madde ile EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen TNT, C4, amonyum nitrat, mazot, gübre, akü, tüp, pil, elektronik düzenek, fünye, kablo, bidon, 1 adet mavzer, 2 adet antitank roket mühimmatı, 4 adet sevk fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet araç telsizi, 5 adet el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif yaşam malzemesi ve gıda maddesi muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerinin ele geçirilen malzemeleri adli makamların talimatıyla yapılan işlemlerin ardından imha ettiği öğrenildi. PKK’lı teröristlere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

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