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Kahramamaraş'taki PKK operasyonunda tutuklu sayısı 18’e yükseldi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK\KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 18’e yükseldi.

  • İHA
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2015 yılı Ocak ayında Irak'ın Şengal bölgesinde öldürülen bir teröristin Pazarcık ilçesi Sadakalar köyündeki mezarlığa gömülmesi esnasında bazı kişilerin PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit eden Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan adresi takibe alan polis, sosyal medya hesaplarındaki videodan zanlıların resimlerini ve eşkallerini belirledi. Konuyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 1 kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 18’e yükseldi. Tutuklanan Hüseyin A. cezaevine gönderildi. 

 

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