20 Aralýk’ý 21 Aralýk’a baðlayan gece silah ve mühimmatlarýný alan askerlerin hedefi, DEAÞ’ýn üs haline getirdiði hastaneydi. Her taraf mayýnlýydý. Mehmetçik, gece 02.00 sýralarýnda Akil Daðý’ndaki hastaneye sýzmayý baþardý.

Güvenlik uzmaný Abdullah Aðar, yaralý askerlerin anlattýklarýný þöyle yazdý: “Her taraf mayýn, bubi-tuzaðý, EYP doluydu. Her yerde dikenli tel vardý. Çamur, kaygan bir de. Aç kalalým, donalým, çok da vay vay, yeter ki Akil Daðý’ný ve oradaki tahkim hastaneyi alalým. Hepsine raðmen bastýk herifleri.

Kýzýlca kýyamet koptu daracýk alanlarda. Göðüs göðüse, gýrtlak gýrtlaða girdik birbirimize... Tutunamadýlar bile. Korkuyla, panikle kaçýþtýlar dört bir yana, saklanmaya, saklandýklarý yerlerden taramaya, atmaya çalýþtýlar. Biz de onlarý göme göme ele geçirdik hastane bölgesini. Bunlarýn hepsini de gece güne kavuþmadan, 3-6 aralýðýnda güneþ doðmadan yaptýk. Sað kalanlar kaybolup gittiler karanlýkla. Sonra güneþ doðdu.

SAATLERCE ÞARAPNEL MERMÝ UÇUÞTU

Tekrar saldýrýya geçtiler. Ne varsa attýlar ellerinde. Saatlerce hiç durmadý. Saatlerce þarapnel, mermi uçuþtu her bir yanda. Roketler, havanlar, mermiler paralandý içimizde, her bir yanýmýzda, tepemizde. Býrakýn mermiyi, onlarca roket geçti baþlarýmýzýn üstünden. Öðlene kadar yaþadýðýmýz bu mermi saðanaðýnda 4 þehit, 15 yaralý verdik. Tahliye ettik, gönderdik þehit ve gazilerimizi. Komandolarýmýz geldi sonra. Yanýmýza geliþleri bile çok sancýlý, sýkýntýlý ve tehlikeliydi.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRDILAR

Bombalý araçla yapýlan saldýrýyý ise askerler þöyle anlattý: “Çok soðuktu hava. Kar yaðmaya baþladý. Zaten yaþtýk, çamurluyduk, ýslaktýk, kanlýydýk. Teröristler sustu bir ara. Onlar susunca biz de sustuk. Zaten tepeyi tutmuþ, artýk elimizde kalsýn diye savunuyorduk.

Dün gece hiç uyumamýþtýk. Gündüz de uyumamýþtýk. Artýk acýdan, yorgunluktan, uykusuzluktan, çatýþmanýn hýþmýndan, hýrstan, gözlerimiz yanýyordu, acýyordu. Akþam yine uyumayacaktýk. Gece de uyumayacaktýk. ‘Nöbetleþe uyuyalým’ dedik. Fýrsat bulmuþ, aðýrlýk yapmasýn diye yanýmýza aldýðýmýz azýcýk yiyecekleri hem paylaþýyor, hem ufak lokmalarla yiyorduk.

AKÝL DAÐI ÖYLE BÝR YER KÝ...

Kar ise yaðmaya devam ediyordu. Bir de üþüyorduk. Tekrar atýþmalar baþladý. Bir de nefes aldýrmayan patlamalar. Ama biz, Akil Daðý’nýn hengamesine çoktan alýþmýþtýk. Akil Daðý öyle bir yer ki; üstündesin, 15 metre aþaðýsýný göremiyorsun. Dipler hepten ölü bölge. Bir de çok geniþ, tüm alaný tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatýþmalar devam ediyor.

SIZMA YAPTIK

Özellikle az kiþiyiz, zaten sýzma yaptýk, uçtayýz, kalplerine saplanmýþýz, bir de sýzma az kiþiyle yapýlýr, hâlâ sýzmanýn o safhasýndayýz. Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateþ geliyor. Ortalýk bir kez daha kýzýlca kýyamet. Bir de kar yaðýþý. Pus. Ve bir bombalý araç çýktý. Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateþ geliyor. Ortalýk bir kez daha kýzýlca kýyamet. Bir de kar yaðýþý. Pus. Ve bir bombalý araç çýktý. Aramýza daldý. Sonra iki boðuk patlama daha. 10 þehit, 20 yaralý. Tabur komutanýmýz, canýmýz, binbaþýmýz da þehit oldu.”

Kaynak: Habertürk