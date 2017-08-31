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Kahraman Astsubay Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.

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Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Halisdemir'in çocukluk arkadaşı Zafer Tuğrul, "Vatan ve bu millet uğruna şehit oldu. Birlikte okuduk, Rabb'im ona en güzel makamı nasip etti. Allah rahmet etsin, inşallah bizlere şefaatçi olsun." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sedat Sütçü, şehidin kabrini ziyaret ederek dua okuduklarını ifade etti. Sütçü, "Bu vatanı kahraman şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Yusuf Uyak da bir iş için Kayseri'den Konya'ya gitmek için yola çıktığını dile getirerek "Güzergahımı değiştirerek kahraman şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek dua ettim. Vatanı bunun gibi insanlara borçluyuz." diye konuştu.

Isparta'dan gelen Ali Sami Gördeles ise bayramı bayram tadında yaşayabilmek için şehitleri ziyaret ettiklerini aktararak "Gururluyuz, mutluyuz ayrıca hüzünlüyüz. Hem gururu hem sevince hem de hüznü birlikte yaşıyoruz." dedi.

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