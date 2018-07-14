Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir kimdir kabri nerede Ömer Halisdemir kaç yaşında nasıl şehit oldu

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir kimdir kabri nerede Ömer Halisdemir kaç yaşında şehit oldu Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu hayat hikayesi nedir Ömer Halisdemir'in hayatı, eşi ve çocukları kim? Semih Terzi ve Zeki Aksakallı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler devam ediyor. Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret eden vatandaşlar, dua edip anı defterine düşüncelerini yazıyor. 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ’nün darbe girişimin üzerinden bir seneyi aşkın bir zaman geçti. Darbe girişimini engelleyen kahraman şehitlerden biri olan Ömer Halisdemir, yaptığı kahramanlık ile girişimin seyrini değiştirdi. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün 44. yaş günü. Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu. 15 Temmuz gecesi 10 kişiden oluşan darbe yanlısı askerlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na baskın yapan darbeci Semih Terzi şehit Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürülür. İki yıldır planlanan Fırat Kalkanı operasyonunu yönetenler arasında olan darbeci Semih Terzi operasyonu çeşitli bahanelerle ileri bir tarihi atılması için girişimlerden bulunmuştur. İşte Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir hakkında merak edilenler...



'Müdahale etmeseydi binlerce insan ölecekti'



Aynı zamanda arkadaşı olan Halisdemir'in kahramanlığının millete yakışır bir davranış olduğunu da anlatan Koçak, şöyle konuştu:



"Ömer'in kahramanlığı tartışılmaz. Türk insanının ne kadar duyarlı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ömer yerinde ve zamanında bu müdahaleyi yapmamış olsaydı belki binlerce insan ölecekti. Herkes bunun çok iyi farkında gerekli değeri de gösterdikleri için bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk insanının ne kadar duyarlı ne kadar hassas olduğunu gösterdiler."







ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?



Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.



15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.



Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Ömer Halisdemir, çocukluğunu Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile evlendi ve Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.



ÖMER HALİSDEMİR'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI



Hatice Halisdemir ile evli olan Ömer Halisdemir’in 2 çocuğu vardır.







ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARI NEREDE?



Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir. Şehir dışından kabrine gitmek isteyenlere ilçe ve belde sakinleri yardımcı olmaktadır.



SEMİH TERZİ KİMDİR?



15 Temmuz darbe girişiminin üst düzey yöneticilerinden biri olan Darbeci Semih Terzi 2014 yılın Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Albaylıktan Tuğgeneral rütbesine yükselmiştir.



15 Temmuz gecesi 10 kişiden oluşan darbe yanlısı askerlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na baskın yapan darbeci Semih Terzi şehit Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürülür.



İki yıldır planlanan Fırat Kalkanı operasyonunu yönetenler arasında olan darbeci Semih Terzi operasyonu çeşitli bahanelerle ileri bir tarihi atılması için girişimlerden bulunmuştur.



Mete Yarar yaşananları şöyle aktardı:



"Cuntacı (Tuğgeneral) Semih Terzi adlı general içeriden 20/30 Kişilik bir grupla ÖKK karargâhına giderek el koymaya çalışıyor. Komutanın odasına giderek, emir astsubayına, "Bundan sonra ben komutanım diyor. Bu arada yanında adamları var. Zekai Paşa'nın emir astsubayı tereddütsüz Silahı çekip cuntacı generali alnının ortasından vuruyor. Diğerleri de onu şehit ediyorlar."







Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlarken Semih Terzi için "O katil, o vatan haini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarını yöneten kişiydi" ifadelerini kullanmıştır.