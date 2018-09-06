Kahraman Halisdemir’e büyük saygısızlık

Ömer Halisdemir’in adının ve fotoğrafının, bir tantuni tezgahında kullanılması tepkilere yol açmıştı. Şimdi de bir silah firmasının da daha önce ismi kullanmak istediği ortaya çıktı. Ancak Halisdemir’in ailesi “saygısızlık” dedi ve reddetti. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi’yi vurarak girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adının ve fotoğrafının yer aldığı araçla Adana’da tantuni satışı yapılması, şehidin ailesini derinden üzerken, toplumda da tepkilere neden oldu. Kahraman Halisdemir’in ailesinin avukatı Hüseyin Aydın, bu durumun hem insani hem de hukuki boyutu bulunduğunu belirterek, şehidin ismi dahil bütün yasal haklarının mirasçılarına, eşi ve çocuklarına ait olduğunu söyledi.

AİLESİ ÇOK ÜZÜLDÜ

Şehidin isminin ticari amaçlı kullanılmasının, şehidin hatırasına büyük bir saygısızlık olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu: Ailenin şehidin hatırasına büyük bir hassasiyetleri var. Adının bu şekilde ticari amaçla kullanılması, şehidimizin hatırasına büyük bir saygısızlık. 15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra bir silah firması şehidimizin adını silah ve güvenlik malzemelerinde marka olarak tescil ettirdi. Marka terkini için dava açtık ve kazandık. Bu tarz kullanımlarla ilgili tazminat talep etme hakkımız da bulunmaktadır ancak ailenin tazminat talebi söz konusu olmadı.