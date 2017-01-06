Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahraman polis son nefesinde bile kendisini düşünmemiş

İzmir'deki terör saldırısında katliamın önüne geçen ve şehit olan polis Fethi Sekin'in yardımına koşan bir taksici, 'Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'de gerçekleşen ve bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu, 9 kişinin yaralandığı hain terör saldırılarının ardından daha fazla kişinin ölmemesi için canını feda eden şehit polisi memuru Fethi Sekin'in son onlarına tanıklık eden taksici Çetin Yenel, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayın ardından polis memurunun yanına koştuğunu belirten Yenel, "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim. Ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı" dedi. Duygulandıran mesajı sosyal medya hesabından paylaşan taksici Çetin Yenel, yaşadığı bir anısına da mesajında yer verdi.

“Bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur"

Yaralı bir kadını hastaneye götürdüğünü anlatan Yenel, "Ambulans geldi. Sonra gözünden yaralanan bir hanım vardı. Ona hastaneye götürdüm. Yaralı hanım inerken, 'borcum ne kadar' dedi. 'Sonra bulurum' dedi; yani beni bulup para verecek. Bu kadar naif, bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur" şeklinde konuştu.  

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Çılgın adam evini yangın tüpüne çevirdi

Çılgın adam evini yangın tüpüne çevirdi

İşte Düzce'de düşen uçağın gerçek hikayesi

İşte Düzce'de düşen uçağın gerçek hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA