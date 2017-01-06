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Kahraman polisi mertliğiyle anlatmışlar

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in okul albümüne arkadaşlarının 'Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız' notu yürek burktu.

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İzmir Adliyesi'ne katliam yapmaya gelen teröristleri fark ederek çatışmaya giren ve şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Şehit polis Fethi Sekin'in okul albümünde arkadaşları tarafından mertliğiyle ön plana çıkarıldığı görüldü.

Sekin için arkadaşlarının, "Polis okuluna efsane gibi gelip, giden uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş'u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" notunu yazdığı görüldü.

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