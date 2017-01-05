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Kahraman polisimiz Fethi Sekin canı pahasına faciayı önledi

İzmir'de adliye saldırısında Şehit polis Fethi Sekin teröristlerin adliye girmesini hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza attı.

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İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık örneği sergilediği ortaya çıktı. Teröristlerle mermisi bitene kadar çatışarak adliyeye girmelerini engelleyen şehit polis daha büyük bir saldırıyı önledi.

Şehit trafik polisinin Adliye önündeki bölgede görevli olduğu ve teröristleri fark edince araçlarını durdurduğu, teröristlerin araçlarından inerek kaçma istediği sırada silahını çekerek hainlerden birini orada öldürdüğü, sonrasında ise şehit düştüğü öğrenildi.

ŞEHİT FETHİ POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi..

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Polis kardeşimiz şehit oldu ama birçok can kaybı olmasını engelledi" diye konuştu.

İzmir'de adliye yakınlarında patlama Son dakika haberleri

 

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