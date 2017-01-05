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Kahraman polisimiz Fethi Sekin, teröristi tek atışla etkisiz hale getirdi

İzmir'deki alçak saldırıda büyük faciayı önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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Kahraman polisimiz, uzun namlulu silahlarla saldıran teröristlerin üzerine tabancasındaki son mermiye kadar koşarak gidiyor ve karşısına çıkan teröristi tek atışla böyle etkisiz hale getiriyor.

 

 

 

 

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