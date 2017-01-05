Kahraman polisimiz Fethi Sekin, teröristi tek atışla etkisiz hale getirdi
İzmir'deki alçak saldırıda büyük faciayı önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Kahraman polisimiz, uzun namlulu silahlarla saldıran teröristlerin üzerine tabancasındaki son mermiye kadar koşarak gidiyor ve karşısına çıkan teröristi tek atışla böyle etkisiz hale getiriyor.
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