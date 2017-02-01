Kahraman polisler yangından 10 kişi kurtardı

Kent merkezi Hürriyet Mahallesi Eczane Sokakta akşam saatlerinde 6 katlı bir binada çıkan yangın büyük bir panik yaşatrı. Facianın eşiğinden dönüldüğü yangında polis memur Mustafa Esmer ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, canını hiçe sayarak girdikleri binadan 10 vatandaşı zehirlenmekten kurtardı. Kendisinin de zehirlendiği yangına itfaiye ekipleri ile birlikte müdahale eden polis memuru Esmer, zehirlenmekten kurtardığı vatandaşlardan sonra ambulansta tedavi altına alınırken, gazetecilerin 10 kişinin hayatını kurtardınız ne düşünüyorsunuz demesi üzerine “Görevimi yaptım, lütfen çekmeyin” dedi.



İsmi öğrenilemeyen bir polis memuru, ambulansta tedavi altına alınırken polis arkadaşlarına, "18 numaralı dairenin kapısını kıramadım, boş olduğunu beyan ettiler ama 18 numaralı daireye bir baksınlar" dedi. Ambulans yanında bulunan polis arkadaşı ise kapıyı kırıp içine baktııllarını, dairenin boş olduğunu söylemesi üzerine polis memuru rahat bir nefes aldı. Yangın çıkan binada ikamet eden İbrahim Kurtkan, “Dördüncü ve beşinci katlarda yangın çıktı. Yangından dolayı bütün ekipler seferber oldu. Bu arada emniyet teşkilatı, itfaiye canla başla çalıştılar. Yangında zehirlenen kişileri aşağıya indirdiler. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevkleri yapıldı. Emniyet personellerine çok teşekkür ederiz, özverili çalışmalarından dolayı” dedi. <div id="iv0"></div>



İtfaiye ekiplerinin 3 araç ve 10 personelle müdahale ettiği yangında aralarında 2 polis memuru,1 itfaiyecinin de bulunduğu 13 kişi zehirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alınan vatandaşlardan bazıları Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.