Kahraman şehide yazılan not ortaya çıktı
İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin’in okul albümündeki fotoğrafı ortaya çıktı.
Şehit Polis Fethi Sekin’in okul albümünde arkadaşları tarafından mertliğiyle ön plana çıkarıldığı görüldü.
''MERT GAKKOŞ'U KARAKTERİYLE ASLA UNUTMAYACAĞIZ''
Yürek burkan fotoğrafa kahraman polis Fethi Sekin için arkadaşlarının, “Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip. Mert Gakkoş’u karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız” notunu yazdıkları görüldü.
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