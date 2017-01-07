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Kahraman şehit Fethi Sekin’i binler uğurladı

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i Türk bayrakları ve fotoğraflarıyla gelin gibi süslenen ilçede binlerce kişi uğurladı.

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Önceki gün, İzmir Adliyesi önünde teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, Keleşnikofla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen 3 çocuk babası 44 yaşındaki Trafik Polisi Fethi Sekin’in naaşı baba evinden helallik alınmasının ardından Baskil ilçesine getirildi.
 
Türk bayrakları ve şehidin fotoğrafları ile ilçenin tamamı süslendi. Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından kahraman Şehit Fethi Sekin için hükümet konağı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri askeri ve emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları, Elazığ ve çevre illerden binlerce kişi katıldı.
 
Tören öncesi şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay, kızları Dila ve Nisa Sekin, kardeşleri Sekin’in bayrağa sarılı tabutunu öperek, göz yaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ise göz yaşları içerisinde, teröristlere, “Siz geberdiniz, ağabeyim şehit oldu” dedi.
 
Şehidin kız kardeşi daha sonra, “Sana avcunu açmış bekliyor peygamber, ey peygamberim sana komşu gönderdik kabul et” diye gözyaşı dökmesi tören alanında bulunan herkesi ağlattı.
 
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde kalafalttan alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına götürüldü. Toplanan binlerce kişinin teröre lanet sloganları eşliğinde şehidin naaşı, defnedileceği Doğancık köyü mezarlığına hareket etti. Şehidin, yaklaşık iki 2 ay önce vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin’in (63) mezarının yanında toprağa verileceği belirtildi.
 

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