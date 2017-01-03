Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
- AA
Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kahraman'ın ameliyat sonrasında dördüncü gününde tıbbi takibine normal serviste devam edildiği belirtilen açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
Açıklamada, Kahraman'ın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmediği vurgulandı.
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