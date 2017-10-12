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Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk'ten 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

  • İHA
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde cinayet zanlısının hastaneye götürülmesi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Bir aile Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden, diğer aile de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı, buraya mevsimlik işçi olarak gelmişler. İki aile arasında çıkan kız kaçırma olayıyla başlayan ve dün bir ölümle sonuçlanan, bugün de devamında maalesef bir polisimizin hastanede şehit edilmesi ve bir vatandaşımızın da vefat etmesiyle devam eden süreç yaşandı. Kahramankazan'da oturmuyorlar. Kazan’la hiçbir alakaları yok. Ama ne yazık ki olay Kahramankazan'da gerçekleşiyor. Bizi en çok üzen, derinden etkileyen olay şehit polisimizin şüpheli şahsa tuzak kurmak, öldürmek isteyenlere karşı onları korumak amacıyla kurşunların hedefi oluyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi. 
 
 
 

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