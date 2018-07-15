Kahramankazanlılar o gece destan yazdı

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren ilçe halkının destansı mücadelesini Star’a anlattı. Başkan Ertürk, şunları söyledi:

“Kahramankazanlıların darbe girişiminin yaşandığı gece üstlendikleri rol, Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci hainler tarafından ele geçirilmesini, demokrasimizin geri dönülemeyecek şekilde yara almasını sağlaması açısından oldukça önemli.Kahramankazanlılar, yalnızca aziz milletimizin değil, aynı zamanda tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara inmeye çağırmasının ardından, vakit kaybetmeden belediye önünde buluşmaya başladı. Başkanımıza, Başkomutanımıza, liderimize, demokrasimize ve Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında tüm demokratik kazanımlarımıza sahip çıkmak için sokaklara indi. Yapılan çağrı doğrultusunda bazı vatandaşlarımız Esenboğa Havalimanı’na, bazıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ve bazıları da 4’ncü Ana Jet Üssü’ne yöneldi. Ancak Ankara’yı vuran uçakların ilçemiz sınırlarındaki 4’ncü ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalktığını anladığımız andan itibaren insanları buraya yönlendirdik. Kısa sürede kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 10 bine yakın vatandaşımız burada toplandı. Tabi bunu yaparken buranın darbenin merkez üssü olduğunu bilmiyorduk”



EKİNLERİNİ YAKTILAR



“Kahramankazanlılar, üsten kalkarak devletimizin önemli kurumlarını ve sivil halkı bombalayan F-16 ve helikopterleri engellemek için burada toplandı. Kahramankazanlılar, piste girerek bomba yüklü uçakların önüne yatmaya çalıştı. Göğüslerini F-16’lara siper etti. Yine belediye ekiplerimiz ve vatandaşlarımız getirdikleri traktör ve araç lastiklerini yaktı. Üssün elektriklerini de keserek darbeci hainleri karanlığa gömdük ve onları karanlıkta bıraktık



9 ŞEHİT, 92 GAZİ VERDİK



“Kahramankazanlılar’ın bu girişimlerine darbeci hainler ağır silahlarla karşılık verdi ve acımadan sivil halkımızın üzerine ateş açtı. Bu mücadele sonucu 9 kardeşimiz şehadet mertebesine ulaşırken, 92 kardeşimiz ise gazi oldu. Kahramankazanlılar olarak Çanakkale ve Kuvayi Milliye ruhlarını yüz yıl sonra yeniden dirilttik. Kahraman halkımız tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza attı. Allah’a şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hain girişimi atlatmasında Kahramankazanlılar’ın feraset ve basireti önemli bir yer tuttu.



TURK MiLLETi’NiN KAHRAMANLIĞI





“Tarihe altın harflerle geçen bu şanlı ve destansı direnişimiz sonrasında ilçemizin TBMM tarafından, tüm partilerin oy birliği ile “Kahraman” unvanına layık görüldüğünü sizlere tekrar anımsatmak istiyorum. Bu unvanla 7’sinden 70’ine, seçilmişinden atanmışına, memurundan işçisine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine müthiş bir direniş gösteren halkımız hak ettiği unvanı aldı. Bu sadece Kahramankazanlılar’ın kahramanlığı değil, tüm ülke insanının bir kahramanlığıdır. ‘Kahraman’ unvanı yalnızca bize değil, Kahramankazan’ın şahsında 81 il ve 957 ilçemize verilmiştir. Kahramankazan’ın şahsında tüm Türkiye’ye ve tüm Türk insanına verilmiş bir unvandır. Bu unvanın verilişinin, 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması adına ve bundan sonraki kuşaklara Türk halkının top yekûn yazdığı bu destanın aktarılması adına önemli bir olarak görüyorum. Tüm Türkiye adına bize layık görülen bu unvanı Kahramankazanlılar olarak sonsuza kadar gurur ve onurla taşıyacağız.