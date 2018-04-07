Kahramanlar buluştu

TÜRKÖK PROJESİ 3 YAŞINDA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜRKÖK Projesi’nde 250 bin donör hedefinin aşılıp 310 bin donöre ulaşıldığını belirterek, 5 yılda 500 bin sayısının aşılacağına yönelik inancını dile getirdi. Demircan, ilik nakli bekleyen hastalara umut olan TÜRKÖK’ün 3. yılı dolayısıyla düzenlenen hasta donör buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, “İnsanın en hayırlısı insana en yararlı olandır” sözünü hatırlattı.

AKRABA DIŞI NAKİL ARTTI

TÜRKÖK’ten önce akraba dışı kemik iliği nakilleri konusunda yurt dışından temin edilen kök hücrelerin artık, Türkiye’den temin edildiğine dikkati çeken Demircan, “2016’da ülkemizde yapılan akraba dışı nakillerde yüzde 40, 2017’de ise yüzde 50 noktasına gelindi. Yüzde 75’e ulaşmak önümüzdeki 2 yılın hedefi. İnşallah ondan sonra da yüzde 100’ü de aşacak noktaya geleceğiz. Bu konuda yatırımlar için ne ihtiyaç varsa bunları yapacağız” diye konuştu. Türk Kızılayı ile bu alandaki teknik donanım, eğitim ve gerekli altyapı yatırımlarının hepsini yerine getireceklerini ifade eden Demircan, “Şu anda 83 kemik iliği nakil merkezimiz var. 2017’de kemik iliği nakli sayısı 4 bin 99. Bu sayı daha da artarak devam edecek. Bu nakillerin 571’i kemik iliği bankalarından temin edilen kök hücrelerden yapılan akraba dışı nakiller” bilgisini paylaştı. Kök hücre bağışındaki hasta ve donör bilgilerinin 2 yıl gizli tutulduğunu, 2 yıl sonunda eğer istenirse birbirleriyle kimlik bilgileri saklı olmak kaydıyla kök hücre merkezleri aracılığıyla mektuplaşmalarına imkan verildiğini söyledi. Bu kapsamda ilk defa donörler ve hastalar birbirleri ile tanıştı.

700 KİŞİNİN HAYATI KURTULDU

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da üç yıl önce “Öne çık, hayat kurtar” dediklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Sessiz sedasız engin gönüllü 310 bin donör, bağışçı öne çıktı. 700’e yakın insanımızın hayatını kurtardı. 2 bini aşkın eşleşme oldu. Geçmişte kan ihtiyacı olduğunda hasta yakınlarından veya askerlerden bu kanlar temin ederdik. Bugün yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan topluyoruz.”

“BİR KARDEŞİM DAHA OLDU”