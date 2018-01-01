Kahramanlar, yeni yıla Ermenistan sınırında nöbet başında girdi
Kars Subatan 4'üncü Hudut Taburu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Takım Karakolu´nda Türkiye- Ermenistan sınırını bekleyen askerler, yeni yıla pür dikkat nöbet başında girdi.
- DHA
Buradan merkez kulesine geçen komutanlar, nöbet tutan askerleri ziyaret etti. 'Hudut; bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir', 'Vatan sana canım feda' tekmilleriyle yeni yıla nöbet başında giren askerler, aileleriyle de telefonla görüşüp, kendilerini merak etmemelerini istedi. Piyade Onbaşı Ramazan Yurttaş, Sivas'taki ailesini arayarak, yeni yılını kutladı. Ailesiyle görüntülü konuşan Yuttaş, "Komutanlarımız, kulede nöbet tutarken yanımıza geldiler ve yeni yılımızı kutladılar. Ailemle de görüntülü konuştum. Bunun için çok mutluyum. Hudutta görev yapıyorum. Çok şanslıyım; çünkü hudut, vatan, namustur. Namusu koruyorum burada. Bunun için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. 11 aydır askerim. Ailemi ve vatanımı çok seviyorum" diye konuştu.
"Burada görev yaptığım için çok mutluyum. Hudutta görev yapmak, her askere nasip olmaz. Hudut, bin namustur. Her insanın yapması gereken şeyi şu an ben, burada yapıyorum. Komutanlarımız, çok iyi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Komutanlarımız, geldiler, bizi ziyaret ettiler; yeni yılımızı kutladılar. Teşekkür ediyorum. Hududun, bir devletin namusu oluğu bilinciyle hepimiz burada nöbet tutuyoruz. Buradan anneme, babama selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum ve yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum."
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